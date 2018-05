¿Una alternativa para Cataluña?  

Hablamos del conflicto político que se está produciendo en Cataluña! Nos lo habéis pedido con intensidad. Y no es que no quisiéramos mojarnos. El problema es que no sabíamos que podíamos contaros que no estuvieran contando ya los medios tradicionales… ¡Hasta ahora! En este vídeo tratamos de explicar que está ocurriendo en Cataluña y, sobre todo, tratamos de poner sobre la mesa alterativas de futuro. Para ello contamos con uno de los mayores expertos en autodeterminación de todo el mundo.