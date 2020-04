Las altas temperaturas no frenaran el coronavirus

La prestigiosa revista médica The Lancet asegura, en un estudio llevado a cabo por investigadores africanos y europeos, que las altas temperaturas no frenarán la expansión del coronavirus. Desde el momento en que el brote empezó en la provincia de Hubei, en China, se ha especulado mucho sobre si las temperaturas cálidas retrasarían la propagación de la Covid-19; los expertos indican que no hay una base de pruebas fuerte para hacer esta afirmación.