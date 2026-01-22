edición general
Alsina habla con un viajero de Iryo

Un viajero del Iryo revela que "dos horas después" del accidente nadie sabía que el Alvia estaba ahí.

talaspelotas #4 talaspelotas
Pero si hablaron con la revisora del Alvia al ver que el maquinista no contestaba... el CRC si lo sabía
oceanon3d #5 oceanon3d *
#4 Y los servicios de emergencias, sanitarios, policía, vecinos (hasta el del Quad) y por descotado la central ferroviaria.

Pero la realidad y prioridades de las accidentados Iryo, victimas de primera mano, era la que era; la inmediatamente cercana no lo que ocurría a casi 1km de distancia.

Otro titular insulso y sin sentido buscando enredar ... no he entrado a ver el video ojo.
Mala #6 Mala *
#1 #3 #4 #5 www.rtve.es/noticias/20260122/momento-guardia-civil-encontro-tren-alvi "Cuando los primeros servicios de emergencia llegaron a la zona del accidente ferroviario en Adamuz pensaron inicialmente que había un único tren descarrilado, un Iryo que había partido desde Málaga y se dirigía a Madrid."
Kantinero #2 Kantinero
Puto Sanchez, mira que esconder un Alvia
timeout #1 timeout
Pues si que es raro el accidente, dos horas hasta que alguien del alvia se hace casi 1km andando. Y en el 112 ¿Nadie supo nada?
DonNadieSoy #3 DonNadieSoy
#1 Se sabía al momento, que habló control de Atocha con la interventora del alvia, lo que no se lo dijeron a los pasajeros del Iryo.
