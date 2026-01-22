·
Alsina habla con un viajero de Iryo
Un viajero del Iryo revela que "dos horas después" del accidente nadie sabía que el Alvia estaba ahí.
actualidad
6 comentarios
#4
talaspelotas
Pero si hablaron con la revisora del Alvia al ver que el maquinista no contestaba... el CRC si lo sabía
2
K
27
#5
oceanon3d
*
#4
Y los servicios de emergencias, sanitarios, policía, vecinos (hasta el del Quad) y por descotado la central ferroviaria.
Pero la realidad y prioridades de las accidentados Iryo, victimas de primera mano, era la que era; la inmediatamente cercana no lo que ocurría a casi 1km de distancia.
Otro titular insulso y sin sentido buscando enredar ... no he entrado a ver el video ojo.
4
K
17
#6
Mala
*
#1
#3
#4
#5
www.rtve.es/noticias/20260122/momento-guardia-civil-encontro-tren-alvi
"Cuando los primeros servicios de emergencia llegaron a la zona del accidente ferroviario en Adamuz pensaron inicialmente que había un único tren descarrilado, un Iryo que había partido desde Málaga y se dirigía a Madrid."
1
K
30
#2
Kantinero
Puto Sanchez, mira que esconder un Alvia
0
K
12
#1
timeout
Pues si que es raro el accidente, dos horas hasta que alguien del alvia se hace casi 1km andando. Y en el 112 ¿Nadie supo nada?
0
K
9
#3
DonNadieSoy
#1
Se sabía al momento, que habló control de Atocha con la interventora del alvia, lo que no se lo dijeron a los pasajeros del Iryo.
4
K
45
