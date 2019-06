El alquiler de habitaciones, nuevo objetivo de los fondos de inversión

El alquiler de habitaciones no es nuevo, pero hasta ahora estaba en manos de particulares y dedicado, sobre todo, a estudiantes. Ahora se está profesionalizando y es el nuevo objetivo de promotores y fondos de inversión. Ya es hasta un 40% más rentable que el alquiler tradicional de viviendas, a entre 200 y 900€/habitación. Además, el alquiler de habitaciones no está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que no les afectaría una posible limitación al precio del alquiler. Y eso lo venden como un plus para los inversores.