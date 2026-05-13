El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Las familias destinan cerca del 43% de sus ingresos a abonar las rentas a sus caseros y el mercado roza el límite de pago en las grandes ciudades. Los alquileres siguen subiendo en tasa interanual, pero menos, debido a que los ciudadanos no tienen más margen para asumir unas rentas que se han convertido en impagables en las principales capitales del país. En abril, el precio de la vivienda en alquiler descendió un 1,2% respecto a marzo, pero en comparación con el mismo mes de 2025 acumuló una subida del 5,2%.