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El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Las familias destinan cerca del 43% de sus ingresos a abonar las rentas a sus caseros y el mercado roza el límite de pago en las grandes ciudades. Los alquileres siguen subiendo en tasa interanual, pero menos, debido a que los ciudadanos no tienen más margen para asumir unas rentas que se han convertido en impagables en las principales capitales del país. En abril, el precio de la vivienda en alquiler descendió un 1,2% respecto a marzo, pero en comparación con el mismo mes de 2025 acumuló una subida del 5,2%.

| etiquetas: el alquiler , inquilinos , la vivienda
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7 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Solo sube un 5, menos mal...
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Que no que?? Sujétame el cubata
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#7 Suleiman
Que no se pueden subir? Díselo a los expats por ejemplo....
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#3 Mustela
O se endurece la política de vivienda o nos quedamos sin país. Lo siento.
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elgranpilaf #4 elgranpilaf *
"Solo" un 5%
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
No es lo mismo el inquilino latam que te atiende en el maxipan que el europeo que está en una startup o teletrabajando para paises ricos.

Hay mucha gente en Barcelona cobrando más de 5000euros al mes. Que el alquiler cueste 1500e no es problema.
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laveolo #5 laveolo
Para que los inquilinos pudieran pagar más, habría que subir el sueldo de forma generalizada.
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menéame