«El alquiler en Baleares es tan caro por la inseguridad jurídica, no porque los propietarios quieran especular»

las medidas que se han tomado en los últimos tiempos desde el sector público, lejos de contener los precios, los recalienta. Topar las cuotas del alquiler y generar inseguridad jurídica para los propietarios de los inmuebles, provoca aumento de precios (declarados o en la economía sumergida) y una reducción de la oferta. Esto se traduce en un encarecimiento de los precios

reithor #1 reithor
Mis cojones 33.
Quel #2 Quel
#1 Seguramente los motivos no sean excluyentes.
Tan naif es pensar que la inseguridad jurídica es el único motivo de los altos precios como pensar que no tienen nada que ver.
#7 ombresaco
#2 Por favor, nada de posiciones intermedias, ni de explicaciones complejas, hace falta un eslógan, a ser posible con un enemigo único y claro
Forni #11 Forni
#2 Solo para el que le parezca que eso de la "inseguridad jurídica" tiene muchas sílabas.
Eibi6 #9 Eibi6
#1 pués tal cual, huevos bien gordos, yo vivi allí en Ibiza unos meses un par de años antes de la pandemia, antes de la supuesta inseguridad jurídica actual... Y oh surprise, ya era imposible vivir alli
Gry #3 Gry *
Hay seguros de impago para los alquileres y con lo que cobran bien pueden permitirse uno.

Si retiran el inmueble del mercado por miedo no solo pierden los ingresos sino que también se arriesgan a que se los ocupen. xD
#6 Cntrl
#3 Pero si la ocupación no existe :troll:
#10 z1018
#3 expulsar al inquilino en el mes que tiene de fianza o que la administración se encargue de que el propietario cobre si quiere "topar" los precios, como se hace en alguna comunidad autónoma.
A muchos extranjeros se les alquila porque se les pide 6 meses y hasta un año por adelantado y eso tampoco es justo para ellos, además de ilegal, pero se llega a este extremo porque la justicia no funciona.
Siempre se piensa en los malvados fondos de inversión y en los multipropietarios pero en esta ecuación también hay gente que tiene una vivienda en alquiler de la que depende su seguridad económica.
#5 Pitufo
Nada como facilitar que suban los precios para que bajen, si es el resultado lógico y natural... :pagafantas:
SeñorMarron #8 SeñorMarron
#5 Como cuando para "mejorar el empleo" bajaron la indemnización por despido en la época de M. Rajoy (quien será ese).
Resultado: La mayor tasa de paro reciente
"Argumentos" pagados por los conglomerados con intereses inmobiliarios para hacer un publirreportaje de lo bien que funciona el "libre-mercado" con bienes esenciales
toshiro #12 toshiro
El que tenga los cojones de decir eso es que no conoce a los mallorquines
Sir #4 Sir
o_o

En su opinión, «[...] topar las cuotas del alquiler [...] provoca aumento de precios»
