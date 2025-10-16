«El alquiler en Baleares es tan caro por la inseguridad jurídica, no porque los propietarios quieran especular»

las medidas que se han tomado en los últimos tiempos desde el sector público, lejos de contener los precios, los recalienta. Topar las cuotas del alquiler y generar inseguridad jurídica para los propietarios de los inmuebles, provoca aumento de precios (declarados o en la economía sumergida) y una reducción de la oferta. Esto se traduce en un encarecimiento de los precios
Tan naif es pensar que la inseguridad jurídica es el único motivo de los altos precios como pensar que no tienen nada que ver.
Si retiran el inmueble del mercado por miedo no solo pierden los ingresos sino que también se arriesgan a que se los ocupen.
A muchos extranjeros se les alquila porque se les pide 6 meses y hasta un año por adelantado y eso tampoco es justo para ellos, además de ilegal, pero se llega a este extremo porque la justicia no funciona.
Siempre se piensa en los malvados fondos de inversión y en los multipropietarios pero en esta ecuación también hay gente que tiene una vivienda en alquiler de la que depende su seguridad económica.
Resultado: La mayor tasa de paro reciente
"Argumentos" pagados por los conglomerados con intereses inmobiliarios para hacer un publirreportaje de lo bien que funciona el "libre-mercado" con bienes esenciales
En su opinión, «[...] topar las cuotas del alquiler [...] provoca aumento de precios»