AlphaGo - Documental completo

Con más configuraciones de tablero que átomos en el universo, el antiguo juego chino de Go se ha considerado durante mucho tiempo un gran desafío para la inteligencia artificial. El 9 de marzo de 2016, los mundos de Go y la inteligencia artificial chocaron en Corea del Sur para una competencia extraordinaria al mejor de cinco juegos, denominada The DeepMind Challenge Match. Cientos de millones de personas en todo el mundo vieron cómo un legendario maestro de Go se enfrentaba a un retador de IA no probado por primera vez en la historia.