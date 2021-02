Alopecia femenina: el tabú de la calvicie en las mujeres

No es muy frecuente, ni tampoco de algo de lo que se hable demasiado, pero algunas mujeres son calvas. La pérdida del pelo la asociamos sobre todo a los hombres, pero un porcentaje bajo de mujeres, incluso jóvenes, lo han perdido por completo. Esto puede ser todo un trauma, el que ya le acarrea a cualquier persona, al que se le suma en las mujeres por la creencia de que en ellas la alopecia no existe. Las causas de la alopecia femenina no están del todo claras. Puede haber una predisposición genética, pero también se da en casos en los que...