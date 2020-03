Una almeriense en Lombardía, la zona roja del coronavirus: “Esto es un caos y en España pasará igual”

"Vivimos encerrados en nuestro pueblo. En las calles no ves a nadie, en los supermercados apenas te encuentras con gente comprando. No podemos salir de casa a no ser que sea para realizar algunas compras y siempre que no te marches de los límites de tu Ayuntamiento. Yo cada vez que salgo a la calle lo hago con mi mascarilla P3, mis guantes y mi gel alcohólico para no contagiarme por el coronavirus. Esto es verdaderamente desesperante". Las palabras de la almeriense Rosario Ana Rodríguez López, agente de comercio en Italia, dibujan...