Almería: la población extranjera es responsable de casi el 40% de las condenas

Los extranjeros, que representan el 23,5% de la población en la provincia de Almería, concentran casi el 40% de las condenas. La justicia en Almería expone una profunda disparidad sociodemográfica en 2024. La tasa de condenados de nacionalidad extranjera supera en 2,5 veces la de los españoles, pese a que la población foránea es minoría en la provincia. Un total de 5.415 adultos fueron condenados con sentencia firme el año pasado, de los cuales 3.333 eran españoles y 2.082 extranjeros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
| etiquetas: almería , extranjeros , condenas , justicia , ine
Empieza con bulo la noticia. "Población extranjera" sólo incluye a personas en situación regular. No cuentan irregulares, ni turistas.
Siempre la misma mierda.
Ciencia mata propaganda
Habrá estudios serios al respecto?
Sí, pero el relato que habla de inmigrantes asimilandolo con extranjero es MENTIRA en origen.
Los turistas cuentan en el mismo saco que el inmigrante ilegal a la hora de contar los casos, pero eso no aparece en el relato.