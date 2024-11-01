Almería: la población extranjera es responsable de casi el 40% de las condenas

Los extranjeros, que representan el 23,5% de la población en la provincia de Almería, concentran casi el 40% de las condenas. La justicia en Almería expone una profunda disparidad sociodemográfica en 2024. La tasa de condenados de nacionalidad extranjera supera en 2,5 veces la de los españoles, pese a que la población foránea es minoría en la provincia. Un total de 5.415 adultos fueron condenados con sentencia firme el año pasado, de los cuales 3.333 eran españoles y 2.082 extranjeros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)