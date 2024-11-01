edición general
Almería: la población extranjera es responsable de casi el 40% de las condenas

Los extranjeros, que representan el 23,5% de la población en la provincia de Almería, concentran casi el 40% de las condenas. La justicia en Almería expone una profunda disparidad sociodemográfica en 2024. La tasa de condenados de nacionalidad extranjera supera en 2,5 veces la de los españoles, pese a que la población foránea es minoría en la provincia. Un total de 5.415 adultos fueron condenados con sentencia firme el año pasado, de los cuales 3.333 eran españoles y 2.082 extranjeros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Dragstat #8 Dragstat *
Poco me parece. Estos se piensan que para trabajar en el mar de plástico van a tener a inmigrantes pata negra. Los cacahuetes no dan mucho de si, a llorar mientras los empresaurios quieren más a la vez que se dice que no los quieren.
ContinuumST #14 ContinuumST
"A nivel de género, los varones representaron el 79,9% de los condenados, mientras que las mujeres constituyeron el 20,1%, una proporción que se mantiene estable."
Top_Banana #11 Top_Banana
"Los extranjeros, que representan el 23,5% de la población en la provincia de Almería"

Empieza con bulo la noticia. "Población extranjera" sólo incluye a personas en situación regular. No cuentan irregulares, ni turistas.

Siempre la misma mierda.
Jaime131 #2 Jaime131
¿Son negativos eso que oigo aproximándose?
#7 Ovidio
#2 Una cosa así no llega a portada a Menéame por mucho que se envíe un sábado a unas horas en que los perroflautas están todavía durmiendo
ChatGPT #5 ChatGPT
Tanto juez extranjero hay?
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
no hombre no

:popcorn:
alcama #1 alcama
Dato mata relato
crob #4 crob *
#1 habría que controlar por edad y sexo para ser mínimamente rigurosos. Si añadimos estrato socioeconómico entonces ya tenemos algo que parece a un dato relevante.
Ciencia mata propaganda
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 luego haz ese mismo filtro socioeconómico para “nativos” y compara.

Habrá estudios serios al respecto?
alcama #13 alcama
#4 Hay que retorcer la estadística para que al final la noticia sea "El 90% de los delincuentes son hombres" . Y ya todos felices
TipejoGuti #9 TipejoGuti
#1 ES Manipulacion.
Sí, pero el relato que habla de inmigrantes asimilandolo con extranjero es MENTIRA en origen.
Los turistas cuentan en el mismo saco que el inmigrante ilegal a la hora de contar los casos, pero eso no aparece en el relato.
alcama #10 alcama *
#9 Sin duda Almería tiene un problema de seguridad con los turistas suizos
#12 tpm1
#1 Espérate a los titulares tipo. "En Almería los españoles reciben más condenas que los extranjeros".
