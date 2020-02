En algunos círculos de Madrid, José Luis Martínez-Almeida tiene la etiqueta de "soltero de oro" de la política española. Es, de hecho, el único alcalde sin pareja que ha tenido la ciudad desde la Transición. Pero que no tenga novia no quiere decir que no la busque: en una entrevista en Vanitatis, el líder del PP madrileño responde sobre su vida sentimental. Y deja entrever que tiene las puertas totalmente abiertas al amor.