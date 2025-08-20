edición general
Almeida admite roces pasados con Ayuso: "Tuvimos pequeños choques"

Almeida se refirió abiertamente a su relación con Ayuso, admitiendo que no todo ha sido armonía en el pasado: “Tuvimos pequeños choques, pero las cosas se resuelven en el momento y todo queda zanjado”

