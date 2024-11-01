edición general
4 meneos
¿Las almas de los bebés abortados van al cielo?

La Biblia no dice específicamente si un niño no nacido que muere va o no al cielo. Sin un pasaje claro, sólo podemos especular. Sin embargo, conocemos el amor, la bondad y la compasión de Dios. Sabemos de la confianza de David en que volvería a estar con su hijo. Y sabemos que Jesús invitó a los niños a venir a Él (Lucas 18:16). Teniendo en cuenta estas afirmaciones, creemos que es correcto concluir que las almas de los niños están inmediatamente en la presencia de Dios cuando sus vidas se ven truncadas por el aborto.

Torrezzno
Según la ley el bebe no es persona hasta que no se separa del cordón umbilical. Aunque está demostrado que sueñan y responden a estímulos como el sol, música, etc. Especulando, si sueña es signo de tener alma.


Dicho esto. En Japón se dice que los niños muertos no van al cielo por no haber acumulado karma suficiente. Tienen cruzar un rio pero hay demonios que los arrastran al fondo. La gente hace montículos de piedras para ayudarles al paso. Se llaman Jizo  media
earthboy
#10 ¿Todos?
Torrezzno
#13 todos que?
sxentinel
#10 Pues más o menos como en la cristiandad, que estamos manchados con el pecado original hasta que somos bautizados. Así que de cielo nada.
Jakeukalane
¿Y si en vez de pensar en cosas ficiticias como las almas pensamos en arreglar los problemas de vivienda?
kilometro80
Esto es lo que dice la IA
Según la doctrina católica, un niño que muere antes de nacer no puede recibir el bautismo, por lo que no se elimina el pecado original.
La Iglesia enseña que debe confiarse a la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica (n.º 1261) indica que hay esperanza en que esos niños sean salvados, aunque no hay certeza doctrinal.
Un_señor_de_Cuenca
#8 Na, pues el infierno con ellos. Si no han pasado por el trámite del bautizo, se siente.
DrEvil
Seguro que pagando hay remedio. Es algo común en este tipo de organizaciones.
XtrMnIO
Cuánto aforo hay en el cielo? Se expande como el universo? A qué dedica la gente el tiempo libre en el cielo? Se va al cielo por rezar o por ser buena persona? El resto de religiones también van al cielo? Si es así, los satánicos también si son buenos satánicos? Y los fetos y bebés, que no creen, también van al cielo?

Las respuestas a todas estas preguntas y más, en mi libro "Cree o te reviento"
mono
#11 ¿Y te quedas con la edad, movilidad y aspecto del día que mueres? porque vaya pabellón geriátrico que debe haber montado allí

Espero que te dejen elegir un momento en el que estabas cañón y con pelazo
plutanasio
No entiendo mucho de la biblia porque me la pela pero en los cementerios hay un lugar para los bebés sin bautizar. En el del pueblo está enterrado el que debería haber sido mi hermano mayor.
johel
Vamos a ve, pregunta filosofica; ¿vuestro dios es el mas grande de los hijos de de puta o es bondadoso? Porque si no acepta las almas de los que no han pecado en su seno ya me contareis a que monstruo adorais.
Y no me mireis asi que yo voto a codos, brindo por MonEsVol y no les respetais.
manuelmace
#1 Tranquilos, la salvación aun es posible y no se olvida de nosotros. Dios me ha dejado un folleto en el buzón para informar sobre el inminente apocalipsis:  media
johel
#20 Habra que reeditar la lista, no necesita grandes cambios porque la mayoria estan mas alla de la vida;  media
Pixmac
¿Qué tiene que ver Juego de tronos con preguntas sobre la biblia?
Mikhail
Claramente, Nuestro Sabrosísimo Señor acoge en su seno a todas las almas cuando abandonamos este valle de lágrimas.

"Cuando uno ya deja este mundo, el Monstruo de Espagueti Volador nos transporta con sus tallarinescos apéndices al Paraíso, un mundo inmenso lleno de volcanes de cerveza y de fábricas de strippers, además de grandes mares para surcar con tu barco pirata.

Tanto si crees como si no, acabarás llegando allí, eso sí, depende de lo bueno o malo que hayas sido, de si has seguido a…   » ver todo el comentario
detectordefalacias
#6 Esbafados serán tus refrescos y solo la Cruzcampo tocará tú garganta. El agua manará, pero será carbonatada y sin gas...
Marisadoro
¿Sin Green Card?
azathothruna
A mi no me gusta el aborto en un tema especifico.
Cuando es por una noche loca y ni siquiera piensan en dar en adopcion al bebe.
O peor para "no engordar"
Top_Banana
Depende. Si un cura viola su alma, sí va al cielo.
unlugar
Un texto tan corto y tan lleno de contradicciones.
Solo en estas dos frases ya hay para poner los ojos en blanco: "Sin un pasaje claro, sólo podemos especular. Sin embargo, conocemos el amor, la bondad y la compasión de Dios."
Donde se habla de especular sobre las fantasías de los juglares y se menciona la compasión de ese Dios que en esas fantasías podía cargarse a todos los primogénitos de un país por llevarle la contraria, entre otras masacres.
Mangione
Hay que leer más a Santo Tomás y escribir menos chorradas...
xavigo
Entonces no hay necesidad de bautizarlos de bebés.

Y con esto, recuperamos el bautizo de adulto y el alta en el cristianismo cuando uno quiera y de acuerdo a su propio juicio.
sliana
pecado original, pal infierno de cabecita. palabra de dios, te alabamos señor porque si no el cura nos da de ostias.
sxentinel
#14 Al infierno no, para estos casos tenemos el purgatorio.
andreu.n1
Fetos abortados, se dice "FETOS"
MisturaFina
La biblia no representa a dios.
Ningun libro y ninguna iglesia representa a dios.
Dios no necesita representacion.
