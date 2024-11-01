¿Las almas de los bebés abortados van al cielo?

La Biblia no dice específicamente si un niño no nacido que muere va o no al cielo. Sin un pasaje claro, sólo podemos especular. Sin embargo, conocemos el amor, la bondad y la compasión de Dios. Sabemos de la confianza de David en que volvería a estar con su hijo. Y sabemos que Jesús invitó a los niños a venir a Él (Lucas 18:16). Teniendo en cuenta estas afirmaciones, creemos que es correcto concluir que las almas de los niños están inmediatamente en la presencia de Dios cuando sus vidas se ven truncadas por el aborto.