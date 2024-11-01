¿Las almas de los bebés abortados van al cielo?

La Biblia no dice específicamente si un niño no nacido que muere va o no al cielo. Sin un pasaje claro, sólo podemos especular. Sin embargo, conocemos el amor, la bondad y la compasión de Dios. Sabemos de la confianza de David en que volvería a estar con su hijo. Y sabemos que Jesús invitó a los niños a venir a Él (Lucas 18:16). Teniendo en cuenta estas afirmaciones, creemos que es correcto concluir que las almas de los niños están inmediatamente en la presencia de Dios cuando sus vidas se ven truncadas por el aborto.
Dicho esto. En Japón se dice que los niños muertos no van al cielo por no haber acumulado karma suficiente. Tienen cruzar un rio pero hay demonios que los arrastran al fondo. La gente hace montículos de piedras para ayudarles al paso. Se llaman Jizo
Según la doctrina católica, un niño que muere antes de nacer no puede recibir el bautismo, por lo que no se elimina el pecado original.
La Iglesia enseña que debe confiarse a la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica (n.º 1261) indica que hay esperanza en que esos niños sean salvados, aunque no hay certeza doctrinal.
Solo en estas dos frases ya hay para poner los ojos en blanco: "Sin un pasaje claro, sólo podemos especular. Sin embargo, conocemos el amor, la bondad y la compasión de Dios."
Donde se habla de especular sobre las fantasías de los juglares y se menciona la compasión de ese Dios que en esas fantasías podía cargarse a todos los primogénitos de un país por llevarle la contraria, entre otras masacres.
Y con esto, recuperamos el bautizo de adulto y el alta en el cristianismo cuando uno quiera y de acuerdo a su propio juicio.
Ningun libro y ninguna iglesia representa a dios.
Dios no necesita representacion.