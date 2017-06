“All-in” con bitcoin: inversionista noruego vendió todo y compró criptomonedas

Uno de esos apostadores que decidió ir all-in como en el póker, es el inversionista noruego Kristoffer Hansen, quien en una jugada arriesgada, pero definitiva, vendió todas las acciones que poseía y compóbitcoins, volviéndose noticia en su país, siendo reseñado en la portada del viernes del periódico nacional, Dagens Næringsliv. “Vendí todas las acciones y puse todo todo en Bitcoin. He hecho un "all in"