Los alimentos más saludables tienen también un menor impacto ambiental

Según una investigación de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford (Reino Unido), publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el consumo de 15 grupos de alimentos diferentes está asociado con cinco resultados de salud diferentes y cinco aspectos de la degradación ambiental. Así, comprobaron que casi todos los alimentos asociados con mejores resultados de salud (cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, nueces y aceite de oliva) tienen los impactos ambientales más bajos.