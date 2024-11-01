edición general
Alimentos y aditivos estadounidenses prohibidos en Europa y otros países del mundo

Alimentos y aditivos estadounidenses prohibidos en Europa y otros países del mundo  

Repaso de hormonas, aditivos y alimentos producidos en EE.UU., sus efectos y por qué están prohibidos en la Unión Europea.

pitercio #1 pitercio
Lo mejor para un país donde una enfermedad crónica puede arruinarte hasta el cerdito de los críos. Menuda sinergia de la industria médica con la alimentaria.
#12 gorg *
Hice una consulta a la IA y no he necesitado ver el vídeo.

Aditivos e ingredientes prohibidos o restringidos
Los aditivos e ingredientes específicos que se usan comúnmente en alimentos procesados estadounidenses pero que no están permitidos en Europa u otras naciones incluyen:
Aceite Vegetal Bromado (AVB): Se encuentra en algunas bebidas deportivas como Gatorade en EE. UU. para evitar que los ingredientes se separen, pero está prohibido en Europa y Japón debido a preocupaciones sobre la…   » ver todo el comentario
el_Tupac #5 el_Tupac
Los americanos comen como si tuvieran una sanidad de puta madre...
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca *
#8 artexe
Tendrá razón, pero he dejado de verlo en el momento que ha dicho que el Cloro es un metal :wall: Nos solo hace falta ponerse un pijama de sanitario/loquesea hay que cuidar lo que se dice y como se dice :-S
Así_te_vale #6 Así_te_vale
Y después del atracón, café y chupito de fentanilo
devilinside #7 devilinside
#6 El chupito de fentanilo sería lo más sano que se metan
johel #10 johel *
"the american way of life" incluye; azodicarbonamida (genotoxica), hormona rBGH (cancerigena) Colorantes artificiales (cancerigenos, hiperactividad, problemas de comportamiento) ,aceite BVO (perjudicial para el sistema nervioso) , pink slime (no esta claro y no lo etiquetan), hormonas de crecimiento rapido variadas que acaban en nuestra sangre, grasas trans de varios tipos relacionadas con enfermedades cardíacas y diabetes.
Pero ¡las vacunaaaaas nooooo que causan eehhh... algo"
dragonut #11 dragonut
Ayuso qué dice?
#9 veratus_62d669b4227f8
Prohibidos de momento, hasta que nos lo cuelen en algun tratado de libre comercio a cambio de ponernos menos aranceles, ya se sabe que velar por la salud del ciudadano es ir contra los intereses de la industria de la sanidad privada y eso es socialismo de mierda.
#3 La_fruta_de_ayuso
la cara oculta de la luna, ahi enseña este pájaro su verdadera sabiduría
