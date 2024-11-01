·
93
meneos
605
clics
Alimentos y aditivos estadounidenses prohibidos en Europa y otros países del mundo
Repaso de hormonas, aditivos y alimentos producidos en EE.UU., sus efectos y por qué están prohibidos en la Unión Europea.
|
etiquetas
:
alimentos
,
estados unidos
,
aditivos
,
alimentación
,
hormonas
50
43
0
12 comentarios
compartir
#1
pitercio
Lo mejor para un país donde una enfermedad crónica puede arruinarte hasta el cerdito de los críos. Menuda sinergia de la industria médica con la alimentaria.
4
K
47
#12
gorg
*
Hice una consulta a la IA y no he necesitado ver el vídeo.
Aditivos e ingredientes prohibidos o restringidos
Los aditivos e ingredientes específicos que se usan comúnmente en alimentos procesados estadounidenses pero que no están permitidos en Europa u otras naciones incluyen:
Aceite Vegetal Bromado (AVB): Se encuentra en algunas bebidas deportivas como Gatorade en EE. UU. para evitar que los ingredientes se separen, pero está prohibido en Europa y Japón debido a preocupaciones sobre la…
» ver todo el comentario
1
K
23
#5
el_Tupac
Los americanos comen como si tuvieran una sanidad de puta madre...
3
K
28
#2
EsUnaPreguntaRetórica
*
#0
El mismo vídeo fue portada hace poco:
meneame.net/story/alimentos-comen-eeuu-estan-prohibidos-resto-mundo
1
K
22
#4
Un_señor_de_Cuenca
*
#2
Gracias, no me avisó el publicarla. Me temo que ya no la puedo retirar, no me deja. ¿Algún administrador, por favor? cc:
@eirene
0
K
13
#8
artexe
Tendrá razón, pero he dejado de verlo en el momento que ha dicho que el Cloro es un metal
Nos solo hace falta ponerse un pijama de sanitario/loquesea hay que cuidar lo que se dice y como se dice
1
K
17
#6
Así_te_vale
Y después del atracón, café y chupito de fentanilo
1
K
12
#7
devilinside
#6
El chupito de fentanilo sería lo más sano que se metan
1
K
18
#10
johel
*
"the american way of life" incluye; azodicarbonamida (genotoxica), hormona rBGH (cancerigena) Colorantes artificiales (cancerigenos, hiperactividad, problemas de comportamiento) ,aceite BVO (perjudicial para el sistema nervioso) , pink slime (no esta claro y no lo etiquetan), hormonas de crecimiento rapido variadas que acaban en nuestra sangre, grasas trans de varios tipos relacionadas con enfermedades cardíacas y diabetes.
Pero ¡las vacunaaaaas nooooo que causan eehhh... algo"
0
K
10
#11
dragonut
Ayuso qué dice?
0
K
9
#9
veratus_62d669b4227f8
Prohibidos de momento, hasta que nos lo cuelen en algun tratado de libre comercio a cambio de ponernos menos aranceles, ya se sabe que velar por la salud del ciudadano es ir contra los intereses de la industria de la sanidad privada y eso es socialismo de mierda.
0
K
7
#3
La_fruta_de_ayuso
la cara oculta de la luna, ahi enseña este pájaro su verdadera sabiduría
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
