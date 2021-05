Alimentos en 2D para reducir el uso de plástico

Un nuevo estudio acaba de identificar un novedoso y simple mecanismo para convertir estructuras 2D en formas 3D: una sencilla innovación, aunque no por ello menos revolucionaria que podría reducir notablemente los desechos plásticos en forma de envase. Los hallazgos demuestran, por ejemplo, cómo la pasta podría almacenarse de una forma aplanada que ocupara menos espacio y volviendo a sus familiares formas retorcidas una vez que se cocine en agua hirviendo.



Empeñados durante años los científicos y empresas en buscar nuevas formas, métodos, materiales o tecnologías para la reducción de residuos, así como del empleo de recursos, esta nueva técnica basada en la simplificación; la eliminación de una dimensión en los alimentos que consumimos, se presenta como una solución realmente innovadora, ya que la producción de alimentos en 2D no solo facilitaría su transporte, si no que también simplificaría su fabricación, reduciendo los costes y mejorando la eficiencia de elaboración.