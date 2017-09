Alimento seguro no significa alimento sano

Muchas veces pensamos que todo lo que se comercializa en los supermercados son alimentos que van a ser sanos por el simple hecho de que han pasado los controles de calidad, pero esto no es así. Un alimento que se pone a la venta pasa un control de seguridad y calidad alimentaria, es decir, que no vaya a causar problemas de salud de manera directa, pero no quiere decir que éste vaya a ser sano a medio o largo plazo, los consumidores debemos discernir si consumir alimentos sanos o no.