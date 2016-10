Algunas reflexiones sobre el DDOS que tumbó Twitter, WhatsApp y alertó al mundo

10 meneos 171 clics

Que Internet se ha metido en nuestras vidas de lleno desde hace unos años está claro tiempo atrás. Familiares y amigos se comunican por los servicios de las redes sociales diariamente, mucho más incluso que en el mundo físico sin necesidad de smartphones y conexiones de datos. Y ayer, muchos de ellos, fueron conscientes de cuánto lo necesitan. Se dieron cuenta que no funcionaba el Twitter, y por tanto los haters no podía desahogarse. Se dieron cuenta de que no funcionaba WhatsApp, y por tanto no podían pasarse memes...