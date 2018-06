¿Por qué algunas personas defecan en público?

En aquellas regiones del mundo donde los servicios higiénicos modernos y efectivos no son un lujo, se espera que uno no haga sus necesidades en ningún otro lugar que no sea el baño. Pero en las últimas semanas se han dado a conocer casos de personas que defecaron en lugares públicos (y hasta en público), dejando conmoción y asco a su paso. El más reciente es el de un ejecutivo en Brisbane, Australia, que fue pillado por uno de los vecinos del edificio en el que defecó hasta 30 veces a lo largo de un año. El hombre, de 64 años, salía a correr...