Algunas cosas que se están haciendo muy bien en Cataluña

Dicen por ahí que el Gobierno del PP no negocia. No me puedo creer que alguien pueda sostener esta locura sin echarse a reír. Imagínate que tu partido se financia como el PP y que el chiringuito empieza a levantar suspicacias. Tu única salida es mantener callados y contentos a la piara de mafiosos desaprensivos adictos a la gomina que hicieron negocios contigo, pero que a la hora de la verdad solo piensan en salvarse. ¿Y cómo se consigue esto? Negociando.