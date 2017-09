Si algún lugar debería sentir, ese es Tenerife

Ahora está de moda la palabra "turismofobia" porque la padecen grandes ciudades como Barcelona y Madrid y todo se ve tan comprensible. Yo soy del sur de Tenerife y he padecido turismofobia toda la vida. Hoy en día criticar el turismo masivo es algo que está bien visto, pero en las Canarias, hasta no hace mucho, estar en contra del turismo te convertía en una canaria cerrada y bruta, mal vista por muchos otros canarios, al no aceptar los cambios y la internacionalidad.