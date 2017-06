Ya no hay nada que puedas hacerle al tráiler de Star Wars: The Last Jedi que no se haya hecho antes. ¿Desmenuzarlo escena por escena? Hecho. ¿Inventarte teorías de la conspiración? Hecho. ¿Parodiarlo como si fuera un VHS? Hecho. Rehacerlo por completo en un Apple II de 1984. Por increíble que parezca, hecho también.