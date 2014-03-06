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¿Por qué alguien se sorprende por la última guerra de Estados Unidos e Israel? Eso es lo que el mundo les permitió hacer en Gaza [ENG]

¿Por qué alguien se sorprende por la última guerra de Estados Unidos e Israel? Eso es lo que el mundo les permitió hacer en Gaza [ENG]

Ahora, el precio seguirá siendo pagado en años de matanza y devastación por venir. Cuando la barbarie se normaliza tan completamente, cuando se borra la línea entre lo permisible y lo impensable, no se puede simplemente redibujar. Lo que antes era indecible se convierte en rutina; lo que antes era impensable se convierte en política. No hay un retorno limpio de eso. Los horrores que se avecinan no se limitarán al Medio Oriente.

| etiquetas: estados unidos , israel , gaza , sorpresa
21 4 0 K 209 politica
6 comentarios
21 4 0 K 209 politica
#1 albx
El nivel de desvergüenza de The Guardian no tiene límites.

Participa en una campaña sionista para echar a Corbyn
Despide a un dibujante por una viñeta de Netanyahu
Calla ante el genocidio de Gaza
Tiene un gobierno que colaboró con el genocidio

Y ahora dice que todo el mundo hizo lo permitió. Todo el mundo no. Ellos sí.
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#5 luckyy
#1 al mismo nivel que el de starmer
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Oghaio #6 Oghaio
#1 No lo dice The Guardian, lo dice Owen Jones.
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JuanCarVen #2 JuanCarVen
Cuando comenzó la última masacre en Gaza comenté que no iban a dejar un hospital en pie. Tristemente el tiempo y los hechos me han dado la razón frente a nuestros entrañables prosionistas o antimusulmanes. Al final van a ser los mismos que van a acabar justificado o ya directamente asesinando a todo el que no consideran de los suyos.
5 K 81
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
No solo en Gaza, Owen, no solo en Gaza:

Owen Jones: The hypocrisy of the Great Powers is on display again in Ukraine (6-3-2014)

A mushroom cloud of testosterone has descended on social media; would-be Dr Strangeloves are even demanding military action against Russia, otherwise known as “stage 1 of the nuclear extermination of the human race”. The

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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
No me ha sorprendido en absoluto. Quizás las prisas que llevan unos y otros, lo que me hace pensar que quieren amortizar el fenómeno trump lo máximo posible.
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menéame