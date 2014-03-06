¿Por qué alguien se sorprende por la última guerra de Estados Unidos e Israel? Eso es lo que el mundo les permitió hacer en Gaza [ENG]

Ahora, el precio seguirá siendo pagado en años de matanza y devastación por venir. Cuando la barbarie se normaliza tan completamente, cuando se borra la línea entre lo permisible y lo impensable, no se puede simplemente redibujar. Lo que antes era indecible se convierte en rutina; lo que antes era impensable se convierte en política. No hay un retorno limpio de eso. Los horrores que se avecinan no se limitarán al Medio Oriente.