¿Por qué alguien se sorprende por la última guerra de Estados Unidos e Israel? Eso es lo que el mundo les permitió hacer en Gaza [ENG]

Ahora, el precio seguirá siendo pagado en años de matanza y devastación por venir. Cuando la barbarie se normaliza tan completamente, cuando se borra la línea entre lo permisible y lo impensable, no se puede simplemente redibujar. Lo que antes era indecible se convierte en rutina; lo que antes era impensable se convierte en política. No hay un retorno limpio de eso. Los horrores que se avecinan no se limitarán al Medio Oriente.
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Calla ante el genocidio de Gaza
Tiene un gobierno que colaboró con el genocidio
Y ahora dice que todo el mundo hizo lo permitió. Todo el mundo no. Ellos sí.
Owen Jones: The hypocrisy of the Great Powers is on display again in Ukraine (6-3-2014)
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