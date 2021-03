Si alguien se niega a vacunarse con AstraZeneca, "no se vacunaría"  

Según la ministra Carolina Darias, desde Sanidad "no se contempla" que alguien rechace ser vacunado con una dosis de AstraZeneca. Así ha respondido a la pregunta de "qué alternativa tendría" al rechazar este vial. Para Darias, si esa persona "no se vacuna (con AstraZeneca), pues por ahora no se vacunaría".