Un algoritmo epigenético rastrea el origen del cáncer y predice su progresión

Un equipo científico liderado por el Clínic-IDIBAPS (Barcelona) y el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres ha desarrollado un innovador método basado en la metilación del ADN que revela la procedencia y la progresión del cáncer, lo que permite predecir su futuro curso clínico. Para ello han analizado la evolución de tumores en 2.000 pacientes con leucemias y linfomas. Los resultados de esta investigación han sido publicados en un estudio en la revista Nature.