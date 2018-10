El Algarve, elegido mejor destino gastronómico de Europa en 2018

La región turística portuguesa del Algarve acaba de conquistar el premio a la ‘Mejor Región Europea en Turismo y Gastronomía 2018’, que ha sido concedido por el Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas, CEUCO, en el ámbito de la 13ª edición de los premios AURUM, cuya ceremonia de entrega transcurrió en Atenas, días atrás. ‘La distinción Best European Region in Tourism and Gastronomy 2018