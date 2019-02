Alfonso Guerra desconoce si votará a Pedro Sánchez en las elecciones generales: "No se si será candidato"

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Guerra ha explicado este domingo que "nunca" votará a "otro partido que no sea el PSOE". "Es el partido en el que he vivido, que he mamado, que me ha hecho entrar en la vida política", ha añadido. Con todo, el que fuera 'número dos' del Gobierno entre 1982 y 1991 no sabe si votará a Sánchez en los próximos comicios. "No se si será el candidato. Usted se adelanta mucho", le ha respondo Guerra al periodista Jordi Évole.