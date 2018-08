Alfonsina Strada, la mujer que puso el Giro patas arriba

Alfonsina Strada es la única mujer que ha participado en un Giro de Italia. Fue en 1924. Pudo competir gracias a un fallo en el reglamento que no impedía de manera literal que las mujeres compitieran. Aun así, y 'por siaca', se inscribió como “Alfonsín”… No realizó marcas espectaculares pero se mantuvo siempre dentro del pelotón. Su popularidad alcanzó tales cotas que hasta Mussolini pidió reunirse con ella. Al año siguiente quiso participar, pero los organizadores cambiaron las bases para que las mujeres no pudieran competir. Y se quedo fuera.