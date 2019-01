Alexa busca porno para un menor  

Alexa es la asistente virtual lanzada por Amazon. Se trata de un aparato que se conecta al Internet de tu casa y te ofrece soporte para realizar tareas domóticas (apagar luces, subir temperatura, etc.) y de entretenimiento (reproducir vídeos, música, etc.). Tú le dices a Alexa lo que quiere y ella te responde dándote una solución. El problema vino cuando la orden venía de un niño pequeño y su pronunciación no era del todo precisa.