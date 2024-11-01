Alerta preventiva, vacunación exprés y sacrificio de miles de vacas: las claves de la actual crisis bovina

La dermatosis nodular no es transmisible a humanos ni otras especies, pero los casos confirmados en 18 explotaciones de Girona obliga al sacrificio de todos sus bóvidos. Miles de vacas se encuentran en peligro en Catalunya por un brote de dermatosis nodular, una enfermedad que no se contagia entre especies, pero que ha obligado al sacrificio de bóvidos en hasta 18 explotaciones, todas en Girona. La propagación de este virus deja a los ganadores un escenario dramático que invita a pensar en el modelo de producción actual.
| etiquetas: crisis , bovina , alerta , preventiva , sacrificio , miles , de vacas