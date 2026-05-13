Alerta para inversores: Hacienda obliga a los nuevos propietarios a pagar deudas fiscales previas de la comunidad

Quien adquiere un inmueble y se integra en una comunidad de propietarios asume, de forma solidaria, las deudas tributarias de dicha comunidad devengadas incluso antes de su llegada. La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta de gran impacto para las transacciones inmobiliarias en España. El organismo aclara que quien adquiere un inmueble y se integra en una comunidad de propietarios asume, de forma solidaria, las deudas tributarias de dicha comunidad devengadas incluso antes de su llegada.