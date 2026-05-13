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Alerta para inversores: Hacienda obliga a los nuevos propietarios a pagar deudas fiscales previas de la comunidad

Alerta para inversores: Hacienda obliga a los nuevos propietarios a pagar deudas fiscales previas de la comunidad

Quien adquiere un inmueble y se integra en una comunidad de propietarios asume, de forma solidaria, las deudas tributarias de dicha comunidad devengadas incluso antes de su llegada. La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta de gran impacto para las transacciones inmobiliarias en España. El organismo aclara que quien adquiere un inmueble y se integra en una comunidad de propietarios asume, de forma solidaria, las deudas tributarias de dicha comunidad devengadas incluso antes de su llegada.

| etiquetas: fiscal , inversores , hacienda , nuevos , propietarios , deudas , comunidad
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5 comentarios
3 1 1 K 24 actualidad
Aokromes #2 Aokromes
actualidad? esto es mas viejo que el cagar.
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#5 Seat127
#2 exacto, para eso se pide un certificado de deuda con la comunidad,así que curas en salud.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cuando adquieres algo, lo haces con todas las consecuencias, como las herencias ¿qué problema hay con tener que pagar lo que debes? ¿A los señoritos forrados de pasta les parece mal que les pidan sus obligaciones?

Bueno, veremos como en seguida sale el fatxapobre en defensa del especulador.
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Moderdonia #3 Moderdonia *
Uno de los imputados junto a Cristóbal Montoro por hacer leyes a medida para beneficiar a empresas energéticas a cambio de dinero es el exsecretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, al que Feijóo fichó en 2023 para reforzar su equipo económico.

Esta si que es una alerta para inversores.
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#4 Zerjillo
Alerta para inversores? Alerta para todo el mundo que compre una casa, sea para invertir o no. El titular es una nueva muestra de que no compra casas quien las necesita, sino quien especula.
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