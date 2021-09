Alerta en A Capelada, en Cedeira, por los ataques del lobo a los potros (gallego-castellano)

Los ganaderos advierten del riesgo de desaparición del caballo gallego de monte, pieza clave para prevenir los incendios en la sierra, si no se controla la población.Tojeiro, cazador, tiene claro que «non son lobos salvaxes, porque se o foran non estarían comendo ao pé da subestación do parque eólico á unha da tarde, sen medo polo persoal».