Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos listos para garantizar la seguridad del paso por el estrecho de Ormuz

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron hoy las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz. "Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas","Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, indicaron en un comunicado conjunto.