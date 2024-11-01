Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron hoy las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz. "Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas","Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, indicaron en un comunicado conjunto.
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Vete a la fuente gabacha, no al OK diario de centroamérica.
Sí, estás en lo correcto: CRHoy es un medio digital de Costa Rica. Ahora, sobre su veracidad / confiabilidad, la respuesta no es blanco o negro; hay que matizar.
???? Qué es CRHoy
Es un periódico digital fundado en 2012 por el empresario Leonel Baruch.
Es uno de los medios más leídos del país, con gran alcance en internet.
Ha hecho investigaciones relevantes, como el caso del
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"Pero, eso sí, los sicarios no pierden ocasión
de declarar públicamente su empeño
en propiciar un diálogo de franca distensión
que les permita hallar un marco previo
que garantice unas premisas mínimas
que faciliten crear los resortes
que impulsen un punto de partida sólido y capaz
de este a oeste… » ver todo el comentario