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Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos listos para garantizar la seguridad del paso por el estrecho de Ormuz

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron hoy las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz. "Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas","Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, indicaron en un comunicado conjunto.

| etiquetas: alemania , reino unido , francia , italia , japón , países bajos , irán , ormuz
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12 comentarios
8 2 0 K 100 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Jope, hasta Costa Rica hay que irse a extraer noticias de esto? Todos bipolares entonces?
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Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo *
#1 #6 #7 Agencia France-Presse ...
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Vete a la fuente gabacha, no al OK diario de centroamérica.
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#6 Leclercia_adecarboxylata *
Información de ChatGPT sobre el medio crhoy (ya que se contradice esto con el 99% de las noticias actualmente):

Sí, estás en lo correcto: CRHoy es un medio digital de Costa Rica. Ahora, sobre su veracidad / confiabilidad, la respuesta no es blanco o negro; hay que matizar.

???? Qué es CRHoy

Es un periódico digital fundado en 2012 por el empresario Leonel Baruch.

Es uno de los medios más leídos del país, con gran alcance en internet.

Ha hecho investigaciones relevantes, como el caso del

…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Huele a bulo fatxoso centroamericano.
1 K 28
Deviance #9 Deviance
#7 Ayer leimos lo contrario, no?. A ver si el "zanahorsimo" es contagioso , porque vamos......
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security_incident #3 security_incident
Irán está deeply concerned
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#4 Suleiman
Pues nada, en la guerra nos metemos!
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Priorat #5 Priorat *
Pues nada, una declaración que no dice nada. "Dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar"... me ha recordado este trozo de "Algo personal" de Serrat:

"Pero, eso sí, los sicarios no pierden ocasión
de declarar públicamente su empeño
en propiciar un diálogo de franca distensión
que les permita hallar un marco previo

que garantice unas premisas mínimas
que faciliten crear los resortes
que impulsen un punto de partida sólido y capaz
de este a oeste…   » ver todo el comentario
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Asimismov #10 Asimismov
Pagando, joer. Pagando.
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#12 chavi
Bajada de pantalones en toda regla. En dos semanas se unirán al bombardeo de iran
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Blackat #2 Blackat
Los USA e Israel , haciendo ataques de falsa bandera para encolomarnos en la guerra.....se ve A LA LEGUA
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menéame