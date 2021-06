Alemania podría multar a Telegram con hasta más de 66 millones de dólares por negarse a colaborar con las autoridades

En particular, el organismo ha abierto procedimientos para penalizar al servicio por no designar a una persona de contacto con las estructuras del poder y no ofrecer un trámite de denuncia penal para los contenidos delictivos. Las autoridades exigen a los responsables de la aplicación que faciliten los datos de los usuarios a los órganos de seguridad en el caso de que exista una solicitud judicial. Además, instan a la plataforma de mensajería instantánea a borrar el contenido criminal que no se ajuste a los márgenes legales del país.