Alemania planea prohibir la 'terapia de conversión' de gays y lesbianas [ing]

El ministro de Salud alemán Jens Spahn dijo el martes que planea escribir una ley este año para prohibir las llamadas terapias de conversión que buscan hacer heterosexuales a gays y lesbianas. "Mi posición es clara: la homosexualidad no es una enfermedad, por lo que no necesita ser tratada", dijo Spahn, que es gay y está casado con un hombre. "Me gustaría mucho que este año se presentara un proyecto de ley al Parlamento", dijo en una conferencia de prensa en Berlín.