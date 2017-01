En Alemania, los padres pueden demandar al gobierno por no ofrecer guardería.(EN)

En 2013, Alemania declaró que todos los niños mayores de 1 año tiene derecho legal a un servicio de guardería pública. El otoño pasado la corte más alta de Alemania dictaminó que los padres pueden demandar por salarios perdidos si no pueden encontrar un lugar para su hijo en una guardería pública. Esta decisión se produjo en respuesta a la demanda que presentaron tres madres de Leipzig. Debido a que las madres no podían encontrar una guardería, no fueron capaces de volver al trabajo después de dar a luz o que resulta en una pérdida de ingresos.