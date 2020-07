Alemania no ve posibilidad que Rusia regrese al G7

El canciller de Alemania, Heiko Maas, dijo este lunes (27.07.2020) que no ve posibilidad que Rusia regrese al G7 en un corto plazo, después del planteamiento del presidente de EE. UU. para readmitir a ese país al gurpo de países industrializados. "Las razones para prohibir a Rusia fueron la anexión de Crimea y la intervención en el este de Ucrania. Mientras no tengamos una solución allí, no veo una oportunidad para el regreso de Rusia", dijo Maas en comentarios que serán publicados el lunes por dos Periódicos alemanes, Rheinische Post y Bonner