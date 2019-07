En Alemania no hay suficiente cannabis  

En Alemania falta cannabis. Aunque se trata de una droga ilegal, muchas personas necesitan esta planta para uso terapéutico. El problema es que la demanda es tan alta que no hay manera de satisfacerla. En el 2017 se aprobó la posibilidad de que ciertos pacientes pudiesen adquirir cannabis en la farmacia bajo prescripción. Esto llevó a una avalancha de solicitudes y hoy no hay suficiente. No solo en cantidad sino también en disponibilidad por cada tipo.