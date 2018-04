Alemania avisa a España que no dé por hecha la extradición de Puigdemont  

La ministra de Justicia alemana, Katarina Barley (SPD), ha advertido a España que no dé por hecha la extradición del president Carles Puigdemont por la acusación que le ha quedado abierta, el delito de malversación de fondos. Barley ha indicado en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, que ahora España deberá explicar por qué hace esta acusación y ha avisado: "Eso no será fácil .Barley ha añadido que si la euroorden finalmente no prospera, "Puigdemont será entonces un hombre libre en un país libre, o sea, en la República federal alemana".