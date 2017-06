Alemania aprueba la retirada de tropas de la base de Incirlik en Turquía

La decisión se produce después de que Berlín no lograra negociar una solución a las tensiones actuales con Ankara, que obstaculizaban que los parlamentarios alemanes pudieran realizar inspecciones en la base turca. La supervisión parlamentaria de las tropas alemanas desplegadas en el extranjero está fuertemente respaldada por la legislación del país. "Incirlik es una buena base aérea para la lucha contra el Estado Islámico, pero no podemos aceptar no poder visitar a nuestros soldados", afirmó el lunes la ministra alemana de Defensa, Ursula von