1
meneos
10
clics
Alejandro Amenábar: "Renunciar a la trama homosexual de Cervantes sería como renunciar a mí mismo puesto que yo soy homosexual"
Alejandro Amenábar vuelve. Y lo hace como es norma en su filmografía con una historia de, desde y sobre la libertad.
|
etiquetas
:
alejandro amenabar
,
entrevista
,
cervantes
,
homosexual
,
trama
#1
Pacman
Que trama?
Que la época del penal fue mala y lo mismo, pero extrapolar es malo
0
K
12
#2
arturios
¿Amenabar es homosexual? que cosas, me importa lo mismo que si Cervantes era heterosexual o no.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Que la época del penal fue mala y lo mismo, pero extrapolar es malo