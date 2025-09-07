edición general
Alejandro Amenábar: "Renunciar a la trama homosexual de Cervantes sería como renunciar a mí mismo puesto que yo soy homosexual"

Alejandro Amenábar vuelve. Y lo hace como es norma en su filmografía con una historia de, desde y sobre la libertad.

Pacman #1 Pacman
Que trama?

Que la época del penal fue mala y lo mismo, pero extrapolar es malo
arturios #2 arturios
¿Amenabar es homosexual? que cosas, me importa lo mismo que si Cervantes era heterosexual o no.
