Aldi construirá puntos de recarga para coches eléctricos en autopistas alemanas [DE]

Aldi Süd quiere hacer las compras más atractivas con sistema de recarga para coches eléctricos. Los puntos de recarga no se encontrarán sólo en los grandes almacenes de las ciudades,como ahora, sino también en las autopistas. En competencia para las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio eléctricas de Aldi estarán a no más de cinco minutos de la autopista y a no más de 160 kilómetros de distancia entre ellas, una distancia que la mayoría de los coches eléctricos pueden cubrir fácilmente.