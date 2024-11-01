Aldama ofrece a la Justicia pruebas sobre la financiación de la Internacional Socialista con petróleo venezolano

Su movimiento no es baladí. El empresario lleva con discreción su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, a la que ya ha informado sobre los detalles de ese sobre. Por ello, cuando durante su interrogatorio el fiscal Luis Pastor le preguntó por el contenido del mismo, respondió que eso ya lo trataban "en privado" porque era una información de alta sensibilidad, aunque no rehuyó la cuestión y dijo que no tenía problema en revelarlo en Sala. Pero lo hará cuando toque.