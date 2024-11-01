edición general
Aldama ofrece a la Justicia pruebas sobre la financiación de la Internacional Socialista con petróleo venezolano

Su movimiento no es baladí. El empresario lleva con discreción su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, a la que ya ha informado sobre los detalles de ese sobre. Por ello, cuando durante su interrogatorio el fiscal Luis Pastor le preguntó por el contenido del mismo, respondió que eso ya lo trataban "en privado" porque era una información de alta sensibilidad, aunque no rehuyó la cuestión y dijo que no tenía problema en revelarlo en Sala. Pero lo hará cuando toque.

#1 HangTheRich
Aldama ofrece pruebas de la tierra plana y el muro de hielo en la Antartida si se lo propones bien
5 K 65
#2 manbobi
Ofrece pruebas según el titular, pero lo hará "cuando toque".
Sensacionalista
3 K 45
#5 UNX
#2 Otro caso de meneo dónde la entradilla contradice al titular.
0 K 15
#6 manbobi
#5 Voxpopuli carece de toda coherencia.
0 K 12
#9 Marisadoro
Se le investiga por un fraude en el IVA de 182,5 millones de euros.
0 K 16
#3 Leon_Bocanegra
Se las ha pasado su colega el pollo Carvajal.
0 K 12
#4 XtrMnIO
Este tío o es del Mosad o es El Pequeño Nicolás 2.
0 K 12
#10 aupaatu
Un chorizo que salió de la cárcel para sustituir a los fiscales y la UCI que están muy atareados a encontrado petróleo en Venezuela.
0 K 9
#7 kkculopis
Pues casi que veo lógico lo que hace. El tío mientras vaya sacando mierdas de estas, que tampoco sé porque, no lo van a enchironar
0 K 7
#8 meroespectador
Justo al volver del baño trae las pruebas escritas en 3 servilletas de bar y una tira de papel higiénico.
0 K 7

