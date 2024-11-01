edición general
Aldama: "El Gobierno oculta más de 1.000 muertos en la DANA de Valencia"  

Minuto 3'40: "Con más de mil muertos en Valencia, que lo habéis tapado, más de mil muertos, es increíble que dijerais que si necesitaban ayuda la pidieran".

Nombre del canal bajo el nombre oficial Aldama News: "DESOKUPA NEWS VÍCTOR DE ALDAMA". :tinfoil:
#1 Me dejó muy sorprendido de ver una pareja relativamente joven (ella no llegaba a los 40) que se tragaban estas teorías completamente.
Teorías que, claramente, están hechas para distraer de quienes son los verdaderos culpables de que las muertes llegaran a ser tan bestiales como fueron.
#2 Exactamente lo mismo fue el aquelarre espoleado por Desokupa y demás grupúsculos del tinglado inmobiliario- mafioso en la visita de las autoridades.
¿Aldama ha aportado ya alguna prueba que justifique el que no este en la carcel?
Jajajaajajajajaj y los familiares callados, no sea que el perro sanxe los mate a ellos tb jajajajajaajjajaa
Puto subnormal.
Si es un bulo, ¿ por qué lo enviáis ?
