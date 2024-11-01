·
Aldama: "El Gobierno oculta más de 1.000 muertos en la DANA de Valencia"
Minuto 3'40: "Con más de mil muertos en Valencia, que lo habéis tapado, más de mil muertos, es increíble que dijerais que si necesitaban ayuda la pidieran".
etiquetas
aldama
dana
#1
Icelandpeople
Nombre del canal bajo el nombre oficial Aldama News: "DESOKUPA NEWS VÍCTOR DE ALDAMA".
#2
WcPC
#1
Me dejó muy sorprendido de ver una pareja relativamente joven (ella no llegaba a los 40) que se tragaban estas teorías completamente.
Teorías que, claramente, están hechas para distraer de quienes son los verdaderos culpables de que las muertes llegaran a ser tan bestiales como fueron.
#6
Icelandpeople
#2
Exactamente lo mismo fue el aquelarre espoleado por Desokupa y demás grupúsculos del tinglado inmobiliario- mafioso en la visita de las autoridades.
#5
Catacroc
¿Aldama ha aportado ya alguna prueba que justifique el que no este en la carcel?
#3
Leon_Bocanegra
Jajajaajajajajaj y los familiares callados, no sea que el perro sanxe los mate a ellos tb jajajajajaajjajaa
Puto subnormal.
#4
cunaxa
Si es un bulo, ¿ por qué lo enviáis ?
