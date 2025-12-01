Aldama asegura que Zapatero cobró 10 millones en Panamá por el rescate de Plus Ultra

Víctor de Aldama, comisionista en la trama del ‘caso Koldo’, ha asegurado que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró en Panamá una comisión de 10 millones de euros por el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.
| etiquetas: aldama , plus ultra , rescate
Koldo García afirma que Zapatero se ha hecho millonario a costa de Venezuela
Aldama debería estar en la cárcel.
ZP "trabaja" de gratis. Ni los vuelos a Venesuela le pagan, todo de su bolsillo