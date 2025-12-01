edición general
Aldama asegura que Zapatero cobró 10 millones en Panamá por el rescate de Plus Ultra

Víctor de Aldama, comisionista en la trama del ‘caso Koldo’, ha asegurado que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró en Panamá una comisión de 10 millones de euros por el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Vuelve la burra al trigo con sus bulos.
sotillo #8 sotillo
#1 Que tengan tanto miedo a Zapatero a estas alturas dice mucho del nivel de podredumbre que emana de esta derecha chabacana que nos ha tocado sufrir
RegiVengalil #12 RegiVengalil
#4 ZP es una persona integra, sería incapaz de cobrar un euro por las gran labor que está realizando en Venezuela xD

Koldo García afirma que Zapatero se ha hecho millonario a costa de Venezuela

www.elnacional.com/2025/12/koldo-garcia-afirma-que-zapatero-se-ha-hech

#3 #5 #6 #7 #8
#3 solojavi
Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria.
reithor #6 reithor *
#3 el personaje Aldama en sí mismo es extraordinario.
perrico #4 perrico
Si no saca pruebas, lo considero bulo directamente.
Aldama debería estar en la cárcel.
#5 pirat
Zapatero fumaba en el avión presidencial mientras reprimía con la ley del tabaco.
sotillo #11 sotillo
#5 Y se la cascaba en el servicio del Falcón
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
al menos con este no hay que llevar las pulseras de freebego, sino con aquel infame gesto de la cejas a modo de mano en el fuego por mi zp, ya el tiempo lo dira :popcorn:
RegiVengalil #2 RegiVengalil
con sus bulos.

ZP "trabaja" de gratis. Ni los vuelos a Venesuela le pagan, todo de su bolsillo xD
miq #7 miq
#2 Es un altruista, gran persona, ayudando a los honrosos dirigentes venezolanos
sotillo #9 sotillo
#7 Se ve que no le han perdonado aquellos mítines de la última campaña a favor de Sánchez ¿Les da miedo que se repitan y estan preparando el terreno?
