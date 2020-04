El alcohol en las letras de los tangos

En una ocasión una colega, de quien fui su profesor y director de tesis, deslizó que el alcohol y el tango tienen un inocultable y estrecho vínculo. Como mi colega no ignoraba mi condición de tanguero, me sentí interpelado. Eso me llevó a repasar las letras de algunos tangos célebres, para constatar qué de cierto había en su afirmación. Para empezar, tenemos el caso de “Mi noche triste”, composición de Pascual Contursi que inaugura el tango-canción, sub-género dedicado fundamentalmente a contar una historia.