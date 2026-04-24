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Alcaraz descarta Roland Garros por la muñeca: “Es un momento complicado para mí”
El murciano, de 22 años, se lesionó la articulación durante su estreno en el Godó, el día 14 contra Virtanen, y tras una segunda exploración médica prefiere ser “cauto”
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La muñeca hay que cuidarla, que es importante para los meneos
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