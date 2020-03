La alcaldesa de Mojácar, “preocupada” por la afluencia de vecinos desde Madrid

La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP), ha trasladado la "preocupación" que hay en el municipio ante la "mucha afluencia" de vecinos de Madrid que tienen segunda residencia en esta localidad del Levante almeriense y ha resaltado que, desde el ayuntamiento, "no podemos hacer nada más que confiar en que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no salir de casa". "Nos preocupa y estamos recibiendo muchas llamadas de vecinos preocupados porque no se están siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias".