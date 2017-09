El alcalde del PSC que pondrá urnas y votará sí a la independencia

El alcalde socialista de Gratallops (Tarragona), Xavier Gràcia (PSC-CP), ha asegurado que votará "sí" a la independencia de Cataluña en el referéndum del 1 de octubre: "Llegados a este punto con el Estado, no somos compatibles". Ha defendido que la gente tiene derecho a decidir su futuro y ha asegurado que no tiene miedo de declarar ante la justicia: "¿Por qué no ir a declarar. Lo intentaremos explicar para que nos entiendan". Gràcia ha defendido que él hace "política de pueblo" y que no está obligado a hacer caso de lo que marque el partido.